Celstraffen tot zes jaar geëist in mega-plofkraakzaak: ‘Met jerrycans en explosieven over de snelweg jagen’

Vier mannen en een vrouw die samen een criminele organisatie vormden die verdacht worden van het voorbereiden en plegen van plofkraken in Duitsland, riskeren een celstraf tussen de negen maanden en zes jaar. Ze spotten locaties, huurden of stalen snelle (vlucht)auto's, regelden of maakten explosieven die nodig waren voor het opblazen van geldautomaten. Bij een actie maakten ze 180.000 euro buit.

Een 23-jarige Utrechter hoorde zes jaar cel tegen zich eisen. Een één jaar jongere Utrechter vijf jaar. Tegen een 24-jarige Nieuwegeiner werd negen maanden cel geëist. Een voortvluchtige man uit Den Bosch (22) moet wat het OM betreft vijf jaar de cel in. Een 31-jarige vrouw uit Den Bosch wacht een mogelijke celstraf van drie jaar.

Een vijfde verdachte, een 22-jarige man uit Den Bosch, hoort volgende week voor zijn strafeis. Zijn zaak wordt los los behandeld.

Schade liep in de miljoenen euro’s

De openbaar aanklager begon dag twee van het proces met uiteen te zetten welke plaag Nederlandse plofkrakers voor Duitsland vormen. ,,In 2022 was het 450 keer raak, de schade liep in de miljoenen euro's. De Duitse samenleving is meer dan de onze gericht op contant geld, en de automaten zijn minder goed beveiligd. Al wordt aan dat laatste hard gewerkt. Vanuit Nederland gaan groepen op pad in auto's - vol jerrycans en explosieven - die met hoge snelheden over snelwegen jagen. Voor gezinnen die de pech hebben boven en geldautomaat te wonen ontstaat groot gevaar als er een ontploffing plaatsvindt.”

De bende die nu terecht staat - een 22-jarige Utrechter, een 31-jarige vrouw uit Den Bosch, een 23-jarige Utrechter, een 24-jarige Nieuwegeiner en een 22-jarige Bosschenaar (hij is voortvluchtig) - is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor meerdere plofkraken vlak over de grens bij Venlo, gepleegd in wisselende samenstellingen.

Ook worden zij vervolgd voor het voorbereiden van meerdere plofkraken. Lang niet altijd hebben die verkenningen tot daadwerkelijke plofkraken geleid.

Plofkraakscholen

De groep opereerde vanuit een loods in Overvecht. Een 29-jarige Utrechter die ruim twee jaar geleden bij het testen van plofkraken om het leven kwam, wordt gezien als de grote leider achter diverse groepjes die hij op pad stuurde. Hij zou in Spanje en Utrecht plokraakscholen hebben gehad waarin hij jongeren opleidde, leerde plofkraken te plegen en instructiefilmpjes maakten.

De groep waande zich onbespied, maar had niet in de smiezen dat de politie afluisterapparatuur had geplaatst in bestelde (oefen)geldautomaten, (gehuurde) auto’s en in een woning van één van de verdachten. Ook werd een camera geplaatst tegenover het pand aan de Californiëdreef om de bewegingen van de groep in de gaten te houden.

