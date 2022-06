Chatbot huisartsenpost hebben we aan onszelf te danken

Nieuwsover­zicht | Brabant slibt dicht door uitstel verbreding snelwegen - Man zoekt nette wielrenner die hem van zijn scooter reed

In Breda woedde vrijdag een grote brand in een fietsenwinkel in het centrum. Studenten die boven de winkel wonen, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Verder stopt Kasteel Heeswijk, één van de meest gewilde trouwlocaties in Brabant, met bruiloften en partijen. Boeren voerden op verschillende plaatsen actie. En een Eindhovenaar is op zoek naar een keurig nette wielrenner die hem twee weken terug van zijn scooter reed. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

24 juni