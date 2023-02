Chemokuren Bredase bisschop Liesen leiden tot ‘goed resultaat’

BREDA - De behandelingen die de Bredase bisschop Jan Liesen (62) ondergaat verlopen goed. Dat heeft het bisdom laten weten in een officiële verklaring. Liesen is sinds augustus uit de running nadat er darmkanker bij hem werd vastgesteld.

Volgens het Bredase bisdom was de periode van chemokuren voor bisschop Liesen ‘zwaar’, maar hebben de behandelingen ‘geleid tot een goed resultaat’. Deze week is het hoofd van het bisdom Breda onder het mes gegaan en deze operatie is goed verlopen.

Nog een jaar te leven

Begin deze zomer kreeg bisschop Liesen gezondheidsklachten. In juli werd er – nog voordat het onderzoek naar de oorzaken van de klachten was voltooid – direct een gezwel verwijderd. Later bleek dat Liesen leed aan darmkanker. Vlak voor kerst meldde Jan Liesen in het tv-programma Geloofsgesprek dat de artsen hem daarbij vertelden dat hij volgens de statistieken nog maar één jaar te leven had.

Voordat de behandelingen begonnen had de bisschop ‘kanker met een slecht vooruitzicht’, zei hij in het programma. De goede resultaten van de behandelingen zorgen er echter voor dat ‘herstel in bepaalde mate mogelijk’ zal zijn.

Nog meer behandelingen

De behandelingen van de bisschop zijn hiermee niet voltooid. Waarschijnlijk zullen er nog een of meerdere operaties volgen. De taken van bisschop Liesen worden voorlopig overgenomen door de vicarissen en de econoom van het bisdom. Zij houden ook in deze tijden contact met de bisschop.

Jan Liesen werd in 1960 geboren in Oosterhout en werd in 2011 benoemd tot bisschop van Breda. Daarvoor werkte hij onder meer voor het bisdom in Roermond en was hij hulpbisschop in Den Bosch. De bisschop, die op dit moment in een klooster verblijft, bedankt via een verklaring van het bisdom een ieder ‘voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven’.