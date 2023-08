Chinook transporthelikopter van Defensie komt naar Boerenerfdag Dussen

De Boerenerfdag in Altena op 26 augustus mag een bijzondere gast verwelkomen. Naast vele landbouwvoertuigen is er ook een Chinook transporthelikopter van het Defensie Helikopter Commando te bewonderen op het terrein van Akkerbouwbedrijf Bodemtrouw in Dussen.