Chipmaker NXP werkt massaal thuis maar machinefabrieken draaien door

EINDHOVEN/HELMOND - Bij de Eindhovense chipproducent NXP wordt woensdag in groten getale thuisgewerkt. Maar Zuidoost-Brabant geldt al jarenlang als de motor van de Nederlandse maakindustrie. En zo draait de productie in regionale metaalfabriek gewoon door.

Negen op de tien Eindhovense werknemers van NXP werkt vandaag thuis. Die verwachting heeft de Eindhovense chipmaker nadat gisteren ook al vijftig tot zestig procent van de NXP-werknemers op de thuisbasis High Tech Campus thuis aan de slag ging. Bij grote bedrijven zoals Philips en ASML wordt zoveel thuisgewerkt. Maar dat betekent niet dat heel Brabant op haar gat ligt.

Want niet overal in Zuidoost-Brabant wordt gehoor gegeven aan de oproep die premier Mark Rutte maandag aan Brabanders deed om indien mogelijk zeker tot komende maandag thuis te blijven wegens het coronavirus. ,,We blijven niet thuis met een hoestje. Geen gesoebat hier maar aanpakken”, zegt een werkneemster bij machinebouwer en plaatwerkspecialist VGI-Willems in Hapert. Ze moeten ook wel: van de honderd werknemers werken er tachtig in de productie. Zonder hen ligt de boel plat. ,,Maar er is natuurlijk wel degelijk extra aandacht voor hygiëne”, zegt directeur Marco van Geel.

Paracetamolletje

,,Wie normaal gesproken met een paracetamolletje toch kwam werken, is nu thuis. Maar tot nu toe valt het mee”, zegt Geert Ketelaars van hightech-onderdelenleverancier Wilting (120 werknemers). Dergelijke bedrijven zijn de toeleveranciers van de grote bedrijven die in rond Eindhoven zijn gevestigd en die spelen in de Champions League van hun eigen branche. Ook bij VDL, het grootste maakbedrijf van de regio, geen lege kantoren. Slechts een enkeling klapte daar gisteren thuis de laptop open. Niet alleen in de VDL-fabrieken maar ook op kantoren was er daarom de gebruikelijke bedrijvigheid.

School

Bij ASML, de Veldhovense bouwer van chipmachines, werken naar verwachting vandaag meer mensen thuis dan gisteren, toen de parkeerplaatsen nog redelijk gevuld waren. ,,Er is natuurlijk behoorlijk wat coördinatie voor nodig. In overleg met leidinggevenden wordt bekeken wie thuis kan werken en wie niet. Soms ook omdat de kinderen thuis moeten blijven van school”, aldus een woordvoerder, die geen aantallen kon noemen.

Bij de Rabobank regio Eindhoven doen ze ondertussen hun uiterste best om bankfilialen open te houden. Al kan directievoorzitter Marc Cootjans niet uitsluiten dat de bezetting ergens onder het minimale niveau zakt waardoor er toch een bank tijdelijk in het slot gaat. Tot nu toe lukt het de Rabo, waar zoveel mogelijk mensen thuiswerken, om met diverse verschuivingen genoeg personeel per bank te hebben.