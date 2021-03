Ciska (54) moest afscheid nemen van het leven in coronatijd: ‘Ik had ontzettend veel behoefte aan mensen om me heen. Maar dat kon niet’

,,Ik had al een tijdje last van pijn in mijn onderbuik. Dat begon in maart of april. In juni heb ik maagonderzoek laten doen, maar er kwam verder niets uit. Het ging ook wel weer. Tot ik in augustus weer klachten kreeg. Ik dacht eerst nog aan een blaasontsteking, maar dat was het niet. Ik vreesde toen al het ergste. Op 16 september werd ik onderzocht door de gynaecoloog. Ik werd snel doorverwezen voor een vervolgonderzoek, op 29 september. Twee dagen later zou ik de uitslag krijgen.



,,Voor die CT-scan kneep ik hem wel. Ik was wat verkouden. Ik dacht: o mijn hemel, wat nu? Ik heb een coronatest gedaan en die bleek gelukkig negatief. Wat als die test positief was uitgevallen? Ik heb daar heel erg mee geworsteld. Dan was die scan mogelijk uitgesteld. Die angst zat continu in mijn hoofd.”



,,Ik heb gewoon doorgewerkt tot 30 september in de praktijk. Ik was... Ik ben doktersassistente. Wat moet je anders. Thuis zitten wachten? Terugkijkend vraag ik me wel af hoe ik het heb volgehouden. Ik had al zo veel pijn. Maar 30 september heb ik gewoon de deur achter me dichtgetrokken. Niet met het idee dat het mijn laatste werkdag zou zijn. Dat gevoel liet ik niet toe.”