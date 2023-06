COA meldde misstanden opvang in Oosterhouts hotel niet bij burgemeester: ‘Te weinig aanleiding’

speel niet met vuur Brandweer waarschuwt voor grote risico’s van droogte: ‘Een sigaretten­peuk kan al genoeg zijn’

Wekenlang nauwelijks regen, extreme droogte in de natuur en onoplettendheid van een wandelaar: dat zijn de ingrediënten voor een (grote) natuurbrand. De natuur is zo droog, waarschuwt de brandweer, dat er maar heel weinig nodig is om de boel in vlammen te zetten. Als dat gebeurt en het waait stevig, zijn de gevolgen nauwelijks te overzien.