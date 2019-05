Coach ex-prostituees: ‘Het is keihard. Maar er is een uitweg’

BREDA - De seksbranche tiert welig. Onzichtbaar en vaak duister in de huiselijke sfeer of hotelkamer. Prostituees hebben vaak moeite om te stoppen. Ze vinden in Joukje Welman van Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) in Breda een stevig baken van hulp en zorg. Sinds de oprichting van het regionaal uitstapprogramma prostituees (RUPS) in 2015 heeft ze liefst 168 prostituees in de Baronie (Breda, Oosterhout en Etten-Leur) op weg geholpen.