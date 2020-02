Coalitie met Forum voor Democratie lijkt serieuze optie in Brabant

Dat blijkt uit de reacties op een vandaag verschenen rapport over de bestuurlijke impasse in Brabant. Het provinciebestuur in Noord-Brabant verkeert al enkele maanden in crisis. Die ontstond toen het CDA en de andere coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks, PvdA) het steeds meer oneens raakten over het landbouw- en stikstofbeleid. De resterende vier partijen hebben samen geen meerderheid, en riepen daarom de hulp in van twee ‘rapporteurs’ die mogelijke nieuwe coalities in kaart moesten brengen.