Code geel in Brabant: ‘Kan plaatselijk spekglad worden’

LIVE eredivisie | ‘Sneeuwwed­strijd’ Go Ahead Eag­les-RKC Waalwijk op punt van beginnen: aftrap om 20.45 uur

De wedstrijd in de 25ste speelronde van de eredivisie tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk gaat later beginnen, namelijk om 20.45 uur. Dit heeft te maken met de toestand van het veld, dat door de sneeuw een slechtere staat heeft. De conclusie was dat er weliswaar wat sneeuw ligt, maar dat daaronder het veld goed bespeelbaar is en geen gevaar voor de spelers oplevert. Het veld wordt nu geprepareerd.