Code geel in Brabant vanwege kans op onweer: ‘Mijd open water en schuil niet onder bomen’

Frisse duik? Het zwemwater is goed in deze Brabantse natuurplas­sen, al geldt er één waarschu­wing

Wat was het warm afgelopen weekend. En ook de komende dagen staat ons volop zon te wachten. Perfect weer dus voor een duik in een natuurplas bij jou om de hoek. Dat kan op veel plaatsen in Brabant. Sterker nog: het water is dit jaar erg schoon. Op slechts één locatie in Brabant geldt een waarschuwing, maar dat gaat niet om de waterkwaliteit.

20 juni