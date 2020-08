Code geel vanavond, met veel neerslag en wind

Zwanger tijdens de coronacri­sis: ‘heerlijk’ thuis zweten en puffen tijdens de hittegolf

16 augustus Zweten, puffen en zuchten. Als je het zo omschrijft, is deze hittegolf bijna te vergelijken met een bevalling. Bijna, want het lijkt er in de verste verte natuurlijk niet op. Maar wat was het heet de afgelopen anderhalve week. Ik heb de coronacrisis de afgelopen dagen buiten mijn verwachting om vaak bedankt: bedankt dat ik thuis mag werken tijdens mijn zwangerschap, in deze hitte.