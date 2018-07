Code geel vanwege regen in Brabant

Het is heet in Europa, maar in Brabant het állerheetst

14:39 De hittegolf is een feit en dat je voor het warme weer niet op vakantie hoeft moge ook wel duidelijk zijn. Tenzij je juist verkoeling zoekt, want dan moet je vooral níet in Nederland zijn. Niet in Brabant zelfs, want in onze provincie is het het warmst. Tilburg steekt er nog ietsje bovenuit ook. In dit tropische oord kan het vandaag nog 38 graden worden als we MeteoGroup mogen geloven.