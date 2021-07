Code geel voor lokaal hevige onweersbuien boven Brabant: ‘Het kan 's middags flink tekeer gaan’

Steeds complexere natuurbran­den vragen om ‘su­per-blussers’: regio levert 20 tot 25 brandweer­men­sen voor nieuw team

29 juli DEURNE - 20 tot 25 brandweermannen en -vrouwen uit Zuidoost-Brabant worden opgeleid voor een plek in het nieuwe handcrewteam voor Zuid-Nederland. Daarin zitten specialisten in het snel en effectief bestrijden van natuurbranden. Het team start in april volgend jaar.