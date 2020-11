Code rood in de natuur, wat wil dat zeggen? Vijf vragen over dit nieuwe ‘natuurverschijnsel’

1. Druktemeter? Nog nooit van gehoord.

Dat kan, want de Druktemeter bestaat pas sinds april van dit jaar. Tijdens de eerste lockdown in maart bleek dat we massaal de natuur introkken. Om de drukte te spreiden, is de Druktemeter bedacht, naar het voorbeeld van druktemeters in binnensteden. Het is een initiatief van de toeristische site VisitBrabant, die daarbij samenwerkt met natuurbeheerders Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.