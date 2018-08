Cold case: Achter ieder babylijkje schuilt de wanhoop

Bommelding Tilburg: viertal verdacht van dreigen met terroristi­sche aanslag

11:39 TILBURG - De vier mannen die zondagavond werden aangehouden na een bommelding op het station in Tilburg, zitten nog steeds vast. Formeel worden ze verdacht voor 'dreigen met een terroristische aanslag'. De vier worden later op de dag verhoord. ,,Het is afwachten of die verdenking in de praktijk stand houdt'', aldus een politiewoordvoerder. Ook de melder van het voorval zal worden gehoord.