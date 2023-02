College en raad Boekel in de clinch over duurzaamheidsfonds voor clubs: ‘minachting van gemeenteraad’

WiSH Outdoor is nog steeds ‘een avontuur’, mede dankzij de vrijwilli­gers

LAARBEEK - Ooit begonnen om het welzijn van de gemeente te verbeteren, is WiSH Outdoor uitgegroeid tot een begrip in festivalland dat verder rijkt dan enkel Laarbeek en omstreken. Het evenement beleeft zijn vijftiende editie.

13:00