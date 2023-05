Column Johan Gabriëls | ‘Sprookjes zoals die van Groen Wit bestaan en de prins op het groen-witte paard heet Stijn Stoffelsen’

Valkens­waard gaat op volle oorlogs­sterk­te naar de rivaal om daar de titel te pakken: ‘Het gaat goedkomen’

Als Valkenswaard morgen in de derby niet verliest van dorpsgenoot De Valk, kronen de Bosuilen zich tot kampioen van de tweede klasse. Verdediger Miro Ioannidis is er klaar voor en heeft vertrouwen in een goede afloop. ,,Ik denk dat we ons in de eerste klasse prima kunnen handhaven.”