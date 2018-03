Commando's uit oorlogsgebied teruggetrokken na uitspraken Marco Kroon

DEN BOSCH - Marco Kroon heeft met uitspraken over zijn geheime missie een andere missie in gevaar gebracht. Defensie heeft commando's vervroegd teruggetrokken uit oorlogsgebied, meldt de NOS. Ze waren niet veilig meer.

Bosschenaar Kroon vertelde in een interview aan deze krant hoe hij een vijandige strijder doodde in Afghanistan. Hij werd naar eigen zeggen gevangengenomen tijdens zijn missie. Nadat hij was vrijgelaten kwam hij op straat één van zijn gijzelaars tegen.

,,Ik herkende de man uit duizenden'', zei Kroon tegen deze krant. ,,Toen ik uit mijn voertuig stapte om hem te gijzelen, herkende hij mij ook en hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment ‘hij of ik’. De man liet mij geen keuze.''

Meer details

Er kwam na het interview nog meer naar buiten over de missie van Kroon. Hij werkte in burger en was officieel in Afghanistan om Buitenlandse Zaken te ondersteunen. Dat ging buiten het medeweten om van de Tweede Kamer; iets dat alleen in uitzonderlijke situaties voorkomt.

Volgens het Korps Commandotroepen heeft Kroon met zijn uitspraken niet alleen zijn eigen dekmantel afgeworpen, maar ook die van collega's, zo zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Een eerder gepland item in het tv-programma werd niet uitgezonden, omdat het ministerie van Defensie vreesde dat er mensenlevens mee in gevaar konden worden gebracht.

'Onrust'

Bij het Korps Commandotroepen is onrust ontstaan over de verklaring van Kroon. Een aantal commando's riep Kroon op om zich niet meer in media uit te laten over de zaak. Volgens Nieuwsuur heeft het ministerie van Defensie familieleden van uitgezonden commando's telefonisch gerust moeten stellen.