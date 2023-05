Coniferenhaag in voortuin deels afgebrand in Drunen

Onrust in Aalst na aanranding 3-jarig meisje; man uit Den Bosch bestraft

ARNHEM/DEN BOSCH – Het betasten van een 3-jarig meisje in Aalst leidde in het dorp tot de nodige sociale onrust. Een 67-jarige man uit Den Bosch, die zich er in de zomer van 2021 schuldig aan maakte, is veroordeeld tot veertien dagen cel, waarvan twaalf voorwaardelijk.