Corona gaat ‘feestvieren’ met carnaval en skivakanties, waarschuwen medici

update Voetbal­club SSS’18 in rouw, trainer Maarten (28) overleden na zware botsing

Voetbalclub SSS '18 is in rouw, nadat bekend is geworden dat voetbaltrainer Maarten Peters van het tweede seniorenelftal is overleden. De inwoner van Oirlo (Venray) was 28 jaar. Verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval afgelopen maandag, zijn hem fataal geworden.