Corona in Brabant | Clubwatchers over besluit KNVB

Hermen Vreugden­hil (CU-SGP) is met maar één zetel een factor in het Brabantse boerende­bat

12:53 In de provinciepolitiek van het katholieke Brabant is Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) bijna per definitie tot een bijrol veroordeeld. Maar in de landbouw- en stikstofcrisis van het afgelopen tijd greep hij zijn kans, en werd hij als eenmansfractie dé luis in de pels van het provinciebestuur.