Coronapiek medewerkers Brabantse ziekenhuizen: besmet personeel mag per direct aan het werk

Inzame­lings­ac­tie voor gevluchte Oekraïners zorgt voor emotie: ‘Heb mijn auto ramvol zitten’

Transportbedrijf De Rooy heeft honderden Oekraïense chauffeurs in dienst. Die werken vanuit de vestiging in Polen, en proberen hun gezinnen die nog in Oekraïne wonen nu de grens over te krijgen. Om ze een hart onder de riem te steken is er in Son bij het hoofdkantoor van De Rooy een hal leeggeruimd waar mensen spullen kunnen afgeven.

1 maart