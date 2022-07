Coronaprik zonder afspraak is populair, GGD Limburg-Noord verlengt de mogelijkheid hiervoor

Scooterrij­der per ambulance naar ziekenhuis na botsing met camper in Cuijk

CUIJK - Op de Hapsebaan in Cuijk is vrijdagmiddag een scooterrijder met een camper in botsing geraakt. De scooter wilde vanaf de Hapseweg oversteken. Een camper die van links kwam kon een aanrijding niet meer voorkomen. De scooterbestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

