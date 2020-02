Coronavirus in België: antwoorden op de meest prangende vragen

Hoe ziek is de besmette persoon?

“Volgens mijn bronnen is de man niet ziek, hij is met het virus geïnfecteerd maar verkeert in goeie conditie. Je kan het virus dragen zonder symptomen te vertonen.”

Wat gebeurt er nu met die persoon?

,,In het Sint-Pietersziekenhuis, dat als referentiecentrum is ingericht, gaat die persoon in een isolatiekamer. Daar zal zijn afweersysteem de infectie bestrijden. Na veertien dagen zal die persoon genezen zijn. Of leeftijd daarbij een rol speelt? In China zien we dat de besmettingen de hele populatie bereiken, van alle leeftijden dus. Maar de ernstig zieken zijn vooral ouderen, meer mannen dan vrouwen en mensen met onderliggende hart- en longproblemen.”

,,De besmette persoon blijft nu veertien dagen in het Sint-Pietersziekenhuis, omdat de incubatietijd tussen de 2 en 13 tot 14 dagen na het contact ligt. Waarom die extra quarantaine? In het militair ziekenhuis werden de risicogevallen geïsoleerd van de rest van de samenleving, nu wordt de besmette persoon geïsoleerd van die groep in het militair ziekenhuis. Die anderen zijn immers negatief getest.”

Wel gaat voor de 8 andere personen in Neder-Over-Heembeek vandaag de voorgeschreven quarantaineperiode van veertien dagen opnieuw in.

Kan de besmette persoon nog extra info opleveren?

,,Nu is het zaak de bron van de besmetting te traceren. Waar is die persoon geweest, met wie heeft hij contact gehad? Klassiek in de epidemiebestrijding is dat de contactpersoon die de besmetting overbracht wordt opgespoord. Zo kan die persoon ook ingelicht worden en zonodig kan men dan in China beslissen die persoon te isoleren.”

Op een vaccin moeten we niet rekenen?

,,Je kan de besmetting op twee manieren proberen in te perken. Een vaccin kan je pas beginnen maken als je de ziekte kent, vervolgens moet je opschalen om miljoenen dosissen te kunnen afleveren. Dat vaccin, een spuitje dat ervoor zorgt dat het immuunsysteem klaar is om de vijand kapot te schieten wanneer die aanvalt, zal zeker nog een jaar op zich laten wachten. Daarnaast zijn er antivirale geneesmiddelen om de ziekste mensen en de contactpersonen te behandelen om zo de impact van het virus te reduceren. Het virus waar we nu tegen strijden, is een nieuw balorig neefje van de familie coronavirussen. Ik pleit ervoor voor elke virusfamilie breed inzetbare antivirale middelen te ontwikkelen, want ‘mankind must be prepared for the expected unexpected’.”

Volledig scherm Meer dan 20.000 besmettingen nieuw coronavirus in China. ANP INFOGRAPHICS © ANP

,,SARS en MERS zijn de kwade jongens in de coronafamilie, maar 5 à 10 % van de mensen met een verkoudheid hebben ook een coronavirus, weliswaar één van de zwakke neefjes. Zo’n geneesmiddel kost investeringen, maar als je ziet dat de beurs van Shanghai met 8% is gezakt, en je ziet de impact op de reisindustrie, dan loont het wel de moeite. Elk land investeert in defensie, maar dergelijke virale infecties zijn een gemeenschappelijke vijand voor de mensheid als dusdanig.”