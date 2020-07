Coronavirus ontdekt op nertsenfokkerij in Ledeacker 

Coronare­gels niet altijd prettig rond de grens: ‘Stem ze wat beter op elkaar af’

14 juli BAARLE-NASSAU - De grensgemeenten hebben maandenlang gezucht onder het verschil in aanpak van het coronavirus. Wat aan de ene kant wel mocht, was aan de andere kant van de grens verboden. Laten we de maatregelen een beetje beter op elkaar afstemmen, zo is maandag afgesproken tijdens een topoverleg in Baarle-Nassau.