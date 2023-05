Creatieve oplossing voor leegstaand pand: voor één dag een extra entree bij De Els

Rentree Sanches enige lichtpunt op horror­avond voor TOP Oss

OSS - TOP Oss kreeg vrijdag in eigen huis een flinke veegpartij (0-5 tegen Almere City) te verwerken, maar desondanks was er na afloop toch één iemand met een lach op zijn gezicht. Middenvelder Joshua Sanches kwam in de tweede helft na zes maanden blessureleed weer voor het eerst binnen de lijnen.