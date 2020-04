Criminaliteit neemt af door coronacrisis: aantal woninginbraken in Brabant daalt sterk

In heel Noord-Brabant nam het aantal woninginbraken in maart af met 24,4 procent ten opzichte van maart 2019. In Breda daalde dat percentage net iets verder, namelijk met 35,6 procent. De sterkste daling is te zien in Eindhoven en Tilburg, waar het aantal inbraken halveerde met respectievelijk 51,7 procent en 50 procent.