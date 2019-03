Criminelen martelen man met boor en strijkbout na diefstal hennep in Wernhout

Geen blanco cheque in Dordrecht voor nachttrein naar Brabant

17:37 In de Dordtse gemeenteraad bestaat nog weinig draagvlak om aan te sluiten bij de Brabantse lobby om het nachtnet over het spoor nieuw leven in te blazen, zoals de VVD voorstelt. Hoewel de raadsleden ook graag ‘s nachts de trein van en naar Rotterdam zouden zien stoppen in Dordrecht, willen ze geen blanco cheque uitschrijven.