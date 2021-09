Criminoloog Fijnaut kraakt plannen aantal Brabantse burgemeesters voor legalisering softdrugs

In een gezamenlijk manifest pleiten de burgemeesters, onder wie Paul Depla (Breda) en Han van Midden (Roosendaal), onder meer voor het legaliseren van softdrugs en extra geld voor politie en justitie om criminelen beter aan te pakken.

Noodkreten

,,Als je het zo opschrijft als het daar staat, getuigt dat niet van veel wijsheid", zegt Fijnaut over het plan in het televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant. ,,Of je veel of weinig geld moet hebben, hangt af van je plannen. En ook dit is geen goed plan. Het is wel belangrijk om een serieuze en goede politie en justitie te hebben. En ik vind het ook gek dat de burgemeesters hier alleen voorop willen lopen en dit niet afstemmen met politie en het Openbaar Ministerie of andere betrokkenen.”

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en Elly Blanksma van Helmond tekenden het manifest niet. Deels om de redenen die Fijnaut geeft. Burgemeester Han van Midden (Roosendaal), die dat juist wél deed, geeft toe dat het puntje over het legaliseren van softdrugs gevoelig ligt. ,,Maar legalisering hoort erbij. De illegale wietteelt is de instapkaart naar grotere drugscriminaliteit. Dat verdienmodel moet je kapotmaken. We hebben een monster gecreëerd dat we moeten aanpakken, nu het nog kan. Het roer moet om.”

‘Onwijs plan’

Fijnaut is het zeker met de burgemeesters eens dat er wat moet gebeuren. ,,Maar het wemelt van de noodkreten. Dat is geen rechtvaardiging voor slechte plannen. De burgemeesters moeten bijvoorbeeld pleiten voor een sterke recherche. Het is nodig om in te grijpen, maar niet door zo‘n onwijs plan in te gaan voeren. ”