Cuijkenaar (50) voelde zich alleen en belde daarom talloze keren 112: ‘omdat je je verhaal kwijt wilt’

,,Ik voelde me niet gehoord.” Dat zei een 50-jarige Cuijkenaar, die voor de politierechter in Den Bosch stond omdat hij wel heel erg vaak zonder goede reden het alarmnummer draaide. De verdachte vond dat zij hem maar ontoerekeningsvatbaar moest verklaren.

,,In 2019 is er een vrouw naast mij komen wonen”, vertelde de Cuijkenaar. ,,Die belt te pas en te onpas de politie. Of mijn muziek nu te hard staat of niet.” Hij sprak boos over de ‘treiterijen van zijn buurvrouw’. Onder invloed van medicijnen en alcohol besloot hij zelf ook te bellen. Eerst naar het gewone nummer van de politie. De meldkamer blokkeerde daarop zijn telefoon. Daarna draaide hij 112. ,,Het was geestelijke noodzaak. Bellen, bellen, bellen: omdat je je verhaal kwijt wilt.”

Handboeien

De man kreeg na zijn eerste belsessie, in december 2021, een tweede kans van het Openbaar Ministerie. Dat zou hem niet vervolgen, als hij het alarmnummer niet meer nodeloos intoetste. In november 2022 ging hij echter opnieuw in de fout.

De Cuijkenaar klaagde over de manier waarop de politie hem aanpakte. Zijn boeien zaten na een arrestatie te strak: ,,Daardoor heb ik geen gevoel meer bij mijn pols.” Hij was vooral boos op één agente, die hem in de politiewagen ‘beknelde’. Deze vrouw schold hij op 25 januari 2023 uit.

Geen moordenaar

De politie liet daarop een arrestatieteam aanrukken, om de man in zijn huis aan te houden. De Cuijkenaar was nog verontwaardigd over de wijze waarop agenten die dag zijn voordeur eruit ramden, nadat hij weigerde deze te openen. ,,Ik ben toch geen moordenaar. 3000 euro schade voor een enkelvoudige belediging! Dat is buiten alle proporties.”

De Cuijkenaar had na dit incident hulp gezocht voor zijn problemen. De rechter complimenteerde hem daarmee. Ontoerekeningsvatbaar verklaren deed ze hem niet, maar ze hield wel nadrukkelijk rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. Ze legde een voorwaardelijke werkstraf op, van 40 uur.

