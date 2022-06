Cuijkse automobiliste (81) die 18-jarige studente doodreed krijgt voorwaardelijke werkstraf

Automobi­lis­te die studente (18) uit Cuijk aanreed had niet gedronken

KATWIJK/CUIJK - De 80-jarige vrouw die vorige week maandag met haar auto betrokken was bij een ongeluk waarbij een 18-jarige fietsster uit Cuijk om het leven kwam, had geen alcohol gedronken. Ook was geen sprake van ‘het gebruik van verdovende middelen’.

9 maart