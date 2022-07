Cuijkse leerlingen schitteren in eigen bioscoopfilm

Landbouwge­meen­te Land van Cuijk: niet tégen, maar mét elkaar werken aan boerenbe­drij­ven met toekomst

LAND VAN CUIJK - Niet met de koppen tegen elkaar, maar mét elkaar zoeken naar manieren om per boerenbedrijf de vereiste stikstofreductie voor elkaar te krijgen. Met maatwerk per bedrijf. Dat is de komende jaren de insteek van boeren en politici in de agrarische gemeente-bij-uitstek Land van Cuijk.

