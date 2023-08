Cursus voor jonge zeilers op de Kraaijenbergse Plassen: de vermoeidheid zie je niet vanuit de lucht

met video Start strafzaak nu tegen Stint - vijf jaar na ongeval - is ‘puur toeval’

DEN BOSCH/OSS - Volgende maand is het vijf jaar geleden dat vier kinderen in een Stint verongelukten op een spooroverweg in Oss. Zondag zendt RTL4 daarover een documentaire uit. Volgens het OM is er geen enkele relatie met het besluit om nu een strafzaak te starten.