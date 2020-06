Cybercriminelen slaan steeds vaker toe, ook in Brabant stijgen de aantallen hard

Er mag dan minder worden ingebroken in woningen , de cybercrime-misdrijven stijgen flink in Noord-Brabant. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in de provincie al 303 cybercrimes gepleegd. Dat waren er in het hele vorige jaar 547.

Bij cybercrime-misdrijven gaat het over hacken, DDos-aanvallen, virussen, phishing, diefstal van computergegevens of een met ransomware ‘gegijzelde’ computer. Tot en met april dit jaar werden in het hele land bijna 2.800 computermisdrijven geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan in afgelopen jaren - en in vier maanden tijd zelfs vrijwel net zo veel als in heel 2018.

Brabant staat op de derde plaats in het rijtje. Alleen in Noord-Holland (1.591 misdrijven in 2019, dit jaar 899) en Zuid-Holland (640 in 2019, dit jaar 383) kwamen in 2019 meer gevallen van cybercrime voor. Zeeland was vorig jaar de provincie met de minste meldingen: 94 misdrijven. Nu zijn dat er 44.

Tilburg bovenaan in Noord-Brabant

In Brabant stond Tilburg met 130 vorig jaar op de eerste plek. Waalwijk (34) volgde op de tweede plek. Daarna kwamen Eindhoven (28), Oosterhout (26) en Breda (25). In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er in Tilburg al 78 (vorig jaar eerste kwartaal 39) cybercrimes geregistreerd, in Waalwijk 15 (vorig jaar eerste kwartaal 10), in Eindhoven 25 (vorig jaar eerste kwartaal 12), in Den Bosch 16 (vorig jaar eerste kwartaal 7), in Helmond 9 (vorig jaar eerste kwartaal 5), in Breda 10 (vorig jaar eerste kwartaal 2) en in Oosterhout 2 (eerste kwartaal vorig jaar 10).

Bekijk de cijfers van andere gemeenten in Brabant van de laatste vijf jaar.

Politie vraagt hulp aan ‘nerds’

Deze week werd bekendgemaakt dat de politie hulp inschakelt van burgers met bovengemiddeld veel computerkennis om cybercrime aan te pakken. De politie gaat in zee met techwebsite Tweakers en vraagt de ruim 700.000 leden om mee te denken in verschillende digitale opsporingsonderzoeken.

De politie ziet tijdens de coronacrisis ook een forse stijging van WhatsApp-fraude. Een oplichter probeert daarbij een slachtoffer geld over te laten maken via WhatsApp met een profiel van een familielid of kennis. Dit misdrijf valt echter niet onder cybercrime, maar onder (digitale) oplichting.

Kijk op de kaart hoeveel cybercrimes er dit jaar al plaatsvonden in jouw woonplaats vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.