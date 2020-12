D66-voorman verlaat Brabant en de politiek, het ging thuis niet zo goed

,,Hoe gaat het eigenlijk met ons?”, wil Arend Meijer begin dit jaar weten van zijn vrouw. Zijn vraag verraadt een deel van het antwoord: niet zo goed, we zien elkaar te weinig. Door de politieke onrust in Brabant weet de Waalwijker dan al dat hij het de komende tijd niet rustiger krijgt, als voorman van D66 in de provincie. ,,We zeiden tegen elkaar: dit moeten we niet te lang zo doen. Ik miste ook een heel belangrijk deel van de opvoeding van onze dochter, die nu anderhalf is. Er moest iets gebeuren.”