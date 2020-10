Da's schrikken! Wandelaar vindt 4 meter lange python langs de weg in Etten-Leur

Nieuwsover­zicht | Opnieuw forse stijging besmettin­gen - Koning Wil­lem-Alexan­der ontvangt coronadag­boek

15 oktober Opnieuw zijn er flink veel coronabesmettingen vastgesteld in Brabant. Donderdag kwamen er 1388 besmette personen bij, ruim 100 meer dan een dag eerder. Ook landelijk gezien werd er weer een dagrecord gehaald. In totaal is er nu er officieel bij meer dan 200.000 mensen in Nederland het coronavirus geconstateerd. En koning Willem-Alexander was donderdag op bezoek in Uden. Daar kreeg hij het eerste exemplaar van ‘Lief Dagboek’, waarin aangrijpende coronaverhalen zijn gebundeld. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.