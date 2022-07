Daags na de Tour: voor Oranjestraat breekt hoogtepunt aan van het jaar

Eigenaar moet toezien hoe werkplaats autobe­drijf Gemert afbrandt: ‘Dan denk je, dat m’n woning niet naar de knoppen gaat’

GEMERT - Een kleine brand in de werkplaats. Dat denkt Tommy van Schijndel, eigenaar van autobedrijf Van Schijndel in Gemert, nog als vrijdagavond laat het brandalarm afgaat. Hij is snel uit de droom: de garage staat in lichterlaaie.

23 juli