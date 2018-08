Dag op de snelweg: 'Een weginspecteur moet eigenlijk zes ogen hebben'

Het is Internatio­na­le Kattendag en dit zijn jullie leukste katten

10:19 Miauw, miauw! Het is Internationale Kattendag! En jullie hebben massaal gereageerd op onze oproep om een foto van jullie lieve poezebeesten in te sturen. Om deze dag feestelijk af te sluiten hebben we een selectie gemaakt uit de meest gekke, lieve, leukste en pluizigste inzendingen.