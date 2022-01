Dag van rouw voor Meat Loaf-superfan Bertie: ‘Iedereen die van hem houdt, is geschrokken van het nieuws’

NULAND - Vraag Bertie Roovers uit Nuland wie de beste zanger allertijden is en zijn antwoord is Meat Loaf. Of beter gezegd: ,,Marvin Lee Aday, dat was de zanger en het gezicht van de band Meat Loaf.” De artiest overleed donderdagavond . Roovers over zijn eerste reactie en de mooie herinneringen aan de bekende Amerikaanse rockzanger.

For crying out loud is wat Roovers betreft het allermooiste nummer dat Meat Loaf ooit maakte. Het lied werd geschreven door Jim Steinman. Ook aan deze man dacht Roovers meteen zodra hij het overlijdensbericht vrijdagochtend las: ,,Afgelopen najaar is Steinman gestorven. Mijn eerste gedachte toen ik hoorde dat Marvin Lee was gestorven, was: ‘Goh, zo kort na elkaar zijn ze weer samen’.”

Roovers kreeg vrijdag tientallen condoleanceberichten van familie, vrienden en kennissen. ,,Het geeft misschien wel aan dat ik het echt heel erg jammer vind dat hij er niet meer is. Mensen die van Meat Loaf houden, zijn allemaal heel erg geschrokken van dit nieuws. Ik zal hem nooit meer zien op het podium.”

Volledig scherm Bertie Roovers is superfan van Meat Loaf. © BD

Concerten en musical

In zijn woning richtte Roovers een speciale kamer in vol cd's, platen en shirts van Meat Loaf. Dit is dé plek waar hij het liefst geniet van de muziek. Vooral aan de concerten zal de fan nog regelmatig met warme gevoelens op terugkijken. Hij zag Meat Loaf meer dan tien keer live. Niet alleen was hij regelmatig als bezoeker bij de concerten, ook ging hij een aantal keer in Engeland naar een speciale musical over Meat Loaf. ,,Ik hoop in mei weer naar de musical te gaan. Dat zal de derde keer zijn.”

De zanger tobde al een aantal jaar met zijn gezondheid, weet Roovers. ,,Hij is een paar keer geopereerd aan zijn rug en had veel pijn. Ik weet niet of het met zijn dood te maken heeft, maar feit blijft dat het ontzettend jammer is.”

Volledig scherm Bertie verzamelde platen, cd's en shirts van Meat Loaf. © BD

Volledig scherm Een stapel cd's van Meat Loaf. © BD



