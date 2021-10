Dalmatiër Bono (11) begint aan een nieuw leven met zijn hondenrolstoel

Nieuwsover­zicht | Man steekt personeel Albert Heijn neer - Acht cavia's achtergela­ten in doos

11 oktober Een steekpartij met twee gewonden in een Albert Heijn-winkel in Eindhoven en een econoom met een Brabantse achtergrond wint de Nobelprijs. Medewerkers in het primaire onderwijs krijgen 2,25 procent meer loon. En een lijstje met Brabanders die forse geldprijzen wonnen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze maandag, ook Coming-Outdag.