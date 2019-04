Dankzij Beertje zien we de Eiffeltoren niet meer en Mari van de Ven leert ons straks alles over make-up

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Wat is zanger Vinzzent toch voor iets spannends aan het doen? Hij gaat 100 meter de lucht in om zijn liedje te zingen. Of toch niet...?

Binnenkort kan iedereen die dat wil in Den Bosch alles over make-up en haar leren van de enige echte stylist: Mari van de Ven. Op 20 mei gaat de Mari Academy van start.

Een shoot in de straten van Londen. Dat is toch de natuurlijke habitat van Lonneke Nooteboom. Grote zonnebril op en gaan!

Het is alweer bijna Moederdag. Altijd weer een moment waarop je denkt ‘wat moet ik nu toch weer geven'. Schrijfster Esther Verhoef springt slim in op die moeilijke vraag door een aardige actie te doen.

Over Londen én over boeken gesproken: Raymond van de Klundert combineert beide. Hij gaat in Londen vragen beantwoorden over zijn debuutboek ‘Love life’.

Wauw Beertje van Beers! Ze poseert sexy voor een raam waardoor het je misschien niet direct opvalt dat daar een Eiffeltoren staat. Of in ieder geval een soort van....ze is namelijk in Las Vegas. Maar haar glimmende bh is natuurlijk ook veel mooier.