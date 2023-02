Dansen op vette R&B-hits tijdens eerste wintereditie van Soul Live Festival

Na vier edities in de openlucht bij de Pettelaarse Schans in Den Bosch, komt er nu ook een indoorversie van het Soul Festival. Onder meer Incognito, The Brand New Heavies en John Williams Presents: R&B Oldskool Hits betreden het podium. Voor de vierde keer achter elkaar is ook comedian en muziekliefhebber Howard Komproe van de partij als presentator.