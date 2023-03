Dassen graven onder het spoor: tot en met maandag geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel

Dassen

Volgens ProRail komt de overlast door dassen. Die hebben ter hoogte van Esch gegraven onder het spoor. ,,Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden.”

ProRail weet nog niet wanneer herstelwerken kunnen plaatsvinden. ,,De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.”

Friesland

In Friesland is ook al geen treinverkeer mogelijk door dassen. Dat is bij het spoor bij Molkwerum. ,,ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen. De komende tijd staat in het teken van spoedoverleg met bevoegde instanties en deskundigen. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wanneer het herstel plaats zal vinden.”