Dat grotere geluidsscherm bij de A59 moét er komen, ‘ook al kost het Waalwijk zelf miljoenen’

Deze molen lag drie jaar stil maar draait weer als vanouds

Een paar jaar geleden was het oordeel duidelijk: de molen van Oeffelt is een gevaarlijk ding. Stopzetten die molen, niet meer laten draaien. Het was geen advies maar een moetje. Door lasfouten in de constructie zou een breuk in de roede (de basis voor de wieken) kunnen ontstaan. Je zult er maar onder lopen als het misgaat.