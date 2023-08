De aard van Zevenbergen verandert met de ambitieuze woningbouwplannen van 1000 huizen in Oost

ZEVENBERGEN - Schaarste op de woningmarkt is er, maar in de gemeente Moerdijk is verbetering op komst. Daar worden het komende decennium zo’n 2700 huizen uit de grond gestampt. Grootste ontwikkeling is Zevenbergen-Oost, goed voor ruim 1000 woningen.