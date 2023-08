De Bergse binnenstad in miniatuur: Bekijk het levenswerk van Ton Tieman in de Fortuinstraat

Duo hoort hun ‘doe-het-zelf-mu­ziek’ liever niet op nationale radiozen­ders. ‘Lokale zenders kunnen onze hulp goed gebruiken’

DEN BOSCH - Vanuit hun oude Volkswagenbusje verkopen ze vintage kleding aan andere liefhebbers van de hippietijd, ze wonen in een soort yurt van hout en halen hun boodschappen uit de supermarktcontainer. Ook de muziek van Ruud en Romee heeft een hippievibe. En oh ja, ze weigeren hun vierde single, die net uit is, aan te bieden aan de nationale radiozenders.