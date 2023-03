De betekenis van Jacob van der Pol voor Veen en het dagelijks leven in Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog

amateurvoetbal De doelman die twee keer scoort in een jaar tijd: ‘Of er beelden van zijn? Ik denk het niet’

De meeste keepers maken nooit een doelpunt. Een enkeling maakt het één keer in zijn of haar carrière mee. Maar doelman Thomas van Nederkassel scoorde afgelopen zondag voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd.