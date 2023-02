De boodschappen zijn er! Helaas is wel de carport op de auto gestort • Corona gaat ‘feestvieren’ met carnaval en skivakanties

Voetbalclub SSS’18 in rouw, trainer Maarten (28) overleden na zware botsing

Voetbalclub SSS ‘18 is in rouw, nadat bekend is geworden dat voetbaltrainer Maarten Peters van het tweede seniorenelftal is overleden. De inwoner van Venray was 28 jaar. Verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval afgelopen maandag, zijn hem fataal geworden.

Silvia gooit bak hete koffie in gezicht van gewapende overvaller: ‘Kom maar op, ik ben niet bang’

‘Rot op, ga weg’, roept Silvia naar de man die plots een vuurwapen op haar richt. De 55-jarige medewerkster van tankstation Argos in Gouda bedenkt zich geen moment en gooit de warme inhoud van haar bekertje koffie in het gezicht van de overvaller. Hij slaat meteen op de vlucht.

Het parkeerpaleis van Nijmegen-Noord biedt plaats aan auto’s én vogels

Zandkleurige wanden met geometrische patronen, boogvormige deuren, grote trappen. Dit is geen oosters paleis maar de nieuwe parkeergarage van Hart van de Waalsprong in Nijmegen-Noord. Het is sinds een week in gebruik en biedt onderdak aan driehonderd auto’s én talloze mussen en zwaluwen.

Corona gaat ‘feestvieren’ met carnaval en skivakanties, waarschuwen medici

Een nieuwe golf aan corona- en mogelijk ook griepgevallen lijkt in aantocht. Met carnaval en wintersportvakanties voor de deur is de kans groot dat over een paar weken weer een heleboel mensen ziek zijn.

Nieuwe staking in streekvervoer op komst, werkgever weigert ultimatum: ‘Het geld is er niet’

Werkgevers in het streekvervoer gaan niet in op het ultimatum van vakbonden FNV en CNV. Dat ultimatum ligt voor tot en met maandag. Volgens voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) Fred Kagie biedt het ultimatum, en daarmee de stakingsdreiging, geen basis voor verdere cao-onderhandelingen.

Schiphol lijdt tientallen miljoenen verlies door problemen met drukte: ‘Het was een slecht jaar’

Schiphol heeft door de problemen op de luchthaven afgelopen jaar een fors verlies geleden. De beperkingen door personeelstekorten kostten de overkoepelende Schiphol Group in totaal zo’n 120 miljoen euro, waardoor een verlies van 77 miljoen euro de boeken ingaat.

De boodschappen van Albert Heijn zijn er! Helaas is wel de carport op de auto gestort

Een boodschappenbezorger van Albert Heijn is vrijdagochtend met zijn bakwagen tegen een carport geknald aan de Berkendreef in Renkum. Het dak van de carport kwam naar beneden en stortte op een auto die eronder stond.

Voetganger heeft 6 seconden om Arnhemse ‘racebaan’ over te steken en de politiek doet ‘babbel, babbel, babbel’

Het is absurd dat voetgangers bij oversteekplaatsen maar zes seconden de tijd krijgen om over te steken. Dat vindt het Platform Arnhemse Centrumring. Via een zogenoemd burgerinitiatief wil dit platform de gemeenteraad van Arnhem dwingen iets te doen aan de problemen op ‘Circuit Arnhem’, zoals de stadsring wel wordt genoemd.

Dode bij bedrijfsongeval in Groenlo na incident met shovel

Bij een bedrijfsongeval in Groenlo is vrijdagmorgen een persoon om het leven gekomen. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Het slachtoffer zou betrokken zijn geraakt met een incident met een shovel, aldus de woordvoerder van de inspectiedienst.

Man overleden bij aanrijding door vrachtwagen op de A58 bij Moergestel, weg blijft hele avond dicht

Een man is vrijdagmiddag overleden bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel. Het slachtoffer had zijn auto met aanhanger stilgezet op de vluchtstrook en was uitgestapt. Vlak daarna werd hij aangereden door een vrachtwagen. Door de afhandeling van het ongeluk blijft de weg tussen knooppunt De Baars en Oirschot de hele avond dicht.

Poll laat geen twijfel: masker moet op Veur Lent blijven

Het masker van Nijmegen moet op stadseiland Veur Lent blijven. Dat is voorlopig de zeer duidelijke uitslag van de poll die sinds twee dagen online op dg.nl is in te vullen.

Driehonderd carnavalisten niet welkom, feestorganisatie moet kaarten terugkopen: ‘Dit is heel verdrietig’

Driehonderd feestgangers mogen zaterdag bij nader inzien niet naar het grote carnavalsfeest van zaal Sterrebosch in Wijchen. Oorzaak: gedoe met de vergunning. De organisatie is genoodzaakt kaarten terug te kopen en biedt kaarthouders nu zelfs 30 euro voor kaartjes die eigenlijk 10 euro kostten.

Gewonden bij ernstig ongeval met drie auto’s op A12 bij Grijsoord: groot oliespoor, weg dicht

De snelweg A12 bij Arnhem is vrijdagmiddag volledig afgesloten voor alle verkeer vanwege een ernstig ongeval. Zeker drie auto’s kwamen met elkaar in botsing. Daarbij vielen verschillende gewonden.