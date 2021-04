De bulderlach was nooit ver weg bij veerbaas Peer Witzel

Maas en Waal was voor de geboren Brabander (in Reusel) ‘het bourgondische Gelderland'. Hij had die woorden amper gesproken, of daar was weer die schaterlach, die hem, evenals zijn bakkebaarden, zo kenschetste.

Met filmpjes mét deze aanstekelijke lach, haalde Witzel de tv-programma’s De Wereld Draait Door en Jinek.

Over die fameuze lach zei de markante veerbaas zelf eens: ‘Maas en Waal is vlak. Ze motte oew van ver kunnen horen.’ Gevolgd door een nieuwe bulderlach.